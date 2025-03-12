شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حاولنا إعداد شخصية متكاملة تدير الأمور بشكل علمى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الكلام المعمول دلوقتي محاولة مننا كدولة ومؤسساتها أنها تعمل تطوير للأداء والمستوي.. مش بس شكل كويس.. البرنامج بتاعنا أعمق من كدة بكتير، واللى عمله مش احنا، بل متخصصين من أساتذة الجامعات فى علم النفس والاجتماع والسلوكيات والبرامج المعرفية".



حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى إفطار مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية

وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقاءه أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان: "الطلاب المستجدون اللى موجودين معانا هياخدوا مستوى معرفي جيد جدا سواء كان هندسة أو هندسة حاسبات أو سياسة واقتصاد أو علوم اللوجيستيات".

وتابع: "حاولنا إعداد شخصية متكاملة قادرة على إدارة الأمور بشكل علمى وبشكل حرفى جدا جدا.. والطلاب هنا يحظون بنفس الاهتمام، فهم فى أيد أمينة ويحصلون على الرعاية الكاملة من الاحترام والتقدير والعلوم والمهارات المختلفة".



الرئيس السيسى خلال لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية



الرئيس السيسى هنقدر نتجاوز أى تحدٍ بفضل الله وبتماسك الشعب المصرى