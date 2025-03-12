شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لطلبة القوات المسلحة وأسرهم: حريصون دائما على التطوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأهالى الطلبة المستجدين المنضمين للقوات المسلحة وباقى مؤسسات الدولة، قائلا: " برحب بيكم.. أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا وسعداء بالتواجد معاكم.. ولما عرفنا أنكم هتكونوا موجودين فى رمضان قولنا فرصة أن نلتقي بيكم وبنشكركم على أبنائكم اللى بقوا فى الأكاديمية أو باقي مؤسسات الدولة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقاءه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بتشوفوا صورة شكل.. لكن حرصنا جدا خلال السنوات الماضية على تطوير كبير وقولت من كام يوم هنا للزملاء هنا أن عملية التطوير مستمرة ولن تنتهي.. ومش نعمل حاجة النهاردة ونقول دي الحاجة المثالية وخلاص.