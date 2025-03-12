شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة للأكاديمية العسكرية المصرية رافقه خلالها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث تناول الرئيس السيسى وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية بالأكاديمية.



الرئيس السيسى خلال لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية



الرئيس السيسى هنقدر نتجاوز أى تحدٍ بفضل الله وبتماسك الشعب المصرى



جانب من لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية