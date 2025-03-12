شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى إفطار المحبة بكنيسة مدينة نصر بحضور رموز المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الأربعاء، في إفطار المحبة الذي نظمته كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي وراعي الكنيسة، وذلك بحضور نخبة من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والإعلامية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال كلمته، عبّر الدكتور القس أندريه زكى عن سعادته بهذا اللقاء الذي يُجسّد روح المحبة الحقيقية بين أبناء الوطن، قائلاً: "نشكر الله دائمًا على وحدة الشعب المصرى العظيم، لقاؤنا اليوم على مائدة الإفطار، هو شهادة حية على قوة النسيج الوطنى الذى يجمعنا. مصر ستظل دائمًا نموذجًا للمحبة والأمان".

من جانبه، رحّب الدكتور القس عزت شاكر بالحضور، مُعبرًا عن امتنانه لمشاركة هذه النخبة الوطنية في الإفطار، قائلاً: "نلتقي اليوم على مائدة تجمعنا بالمحبة، مجددين العهد كل عام على أن نكون دائمًا يدًا واحدة، نعمل معًا من أجل وطننا".



القس عزت شاكر راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر



كلمة الدكتور القس أندريه زكى



الراهبات فى حفل الإفطار السنوى



الدكتور القس أندريه زكى يستقبل أئمة الأزهر والأوقاف