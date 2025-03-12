شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر تنظم حفل إفطار رمضانى بحضور أئمة الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الكنيسة الإنجيلية فى مدينة نصر حفل إفطار رمضانىن بحضور أئمة الأزهر والأوقاف، وعدد كبير من الراهبات والواعظات والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وسادت أجواء المحبة على الحفل حيث شهد ترحاب كبير بين جميع أبناء الوطن متجمعين على مائدة واحدة مسلمين ومسيحيين ومنتظرين موعد انطلاق مدفع رمضان وأذان المغرب.

والتقط الحاضرون بحفل الإفطار الرمضانى صوراً تذكارية، مؤكدين على عمق المحبة والوحدة الوطنية فى حفل الإفطار الرمضانى بالكنيسة الإنجيلية فى مدينة نصر، والتى أعتادت على تنظيم الحفل بشكل سنوى بقيادة القس عزت شاكر.