شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بروكسل يلتقى المدير التنفيذى لوكالة التعاون التنموى البلجيكية " إنابل Enabel" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي، اليوم، مع الرئيس التنفيذى لوكالة التعاون التنموى البلجيكية " إنابل Enabel"، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة فرص التعاون بين مصر وبلجيكا في مجالات التعاون التنموي والدعم الإنساني، والإنعاش المبكر، وإعادة الإعمار، والسلم والأمن، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقد استعرض الرئيس التنفيذي للوكالة البلجيكية مجالات عمل الوكالة في أفريقيا والشرق الأوسط اتصالًا بالمشروعات والبرامج التي تنفذها في المجالات ذات الأولوية مثل تغير المناخ، والسلم والأمن، وبرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وموضوعات الهجرة، بما فى ذلك جهودها التنموية فى دول الساحل الإفريقى و منطقة البحيرات العظمى و الأراضى الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أشاد السفير أبو زيد بمجالات عمل وكالة التنمية البلجيكية، واستعرض الجهود المصرية في دعم بناء القدرات الدول الأفريقية الشريكة، مبرزًا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD في مجالات بناء القدرات والتدريب، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وإيفاد الخبراء المصربين والقوافل الطبية. كما استعرض جهود مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA في أفريقيا.

وقد حرص السفير المصرى أيضاً على استعراض خطة التعافى وإعادة إعمار قطاع غزة بمختلف عناصرها ومراحلها، داعياً الوكالة البلجيكية للمشاركة فى جهود إعادة إعمار القطاع، وهو ما لكن محل ترحيب واهتمام رئيس الوكالة.

هذا، وقد تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين وكالة التعاون التنموية البلجيكية والمؤسسات المصرية المعنية بمشروعات التعاون التنموي، لاستشراف مقترحات التعاون سواء في إطار ثنائي أو ثلاثي فى القارة الإفريقية والمنطقة العربية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.