شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى مع المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع كل من "ستيفين ويتكوف" المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط و"اريك تريجر" منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكى بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 12 مارس.

استعرض الوزير عبد العاطى مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التى اقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى 4 مارس، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع، كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل فى إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد المبعوث الأمريكى خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.