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وزير الخارجية يلتقى مع المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط

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وزير الخارجية يلتقى مع المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع كل من "ستيفين ويتكوف" المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط و"اريك تريجر" منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكى بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 12 مارس.

استعرض الوزير عبد العاطى مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التى اقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى 4 مارس، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع، كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل فى إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد المبعوث الأمريكى خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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