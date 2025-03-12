شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 50 ألف وجبة يوميا ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة الجارحي لتنمية المجتمع توفر 50 ألف وجبة يومياً، يتم إعدادها وتوزيعها من خلال 36 مطبخاً في 6 محافظات بهدف الوصول إلى توزيع مليون ونصف وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

وتسعى المؤسسة هذا العام إلى تقديم الدعم الغذائي للأسر في مختلف أنحاء مصر، من خلال إعداد وتوزيع وجبات الإفطار والسحور بشكل منتظم طوال أيام الشهر المبارك، كما تساهم المؤسسة في إقامة الخيام الرمضانية، التي توفر بيئة مناسبة للأسر والأفراد للاستمتاع بوجبات رمضان في جو من التكافل الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأسر الأولى بالرعاية.