شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يستعرض مع بوجدانوف نتائج القمة العربية وخطة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو اليوم مع السفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا.

استعرض السفير المصرى خلال اللقاء نتائج القمة العربية حول غزة والتي استضافتها القاهرة يوم 4 مارس الجاري وخطة إعادة إعمار قطاع غزة، مثمناً في هذا الصدد البيان الصادر عن الخارجية الروسية تعقيباً على نتائج القمة والذي أكد على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



تناول اللقاء كذلك التطورات الأخيرة في سوريا وكذا في ليبيا والسودان وفي القارة الأفريقية وذلك في سياق التنسيق الدائم بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.