شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح أكبر مطبخ ومائدة رحمن بالوراق ضمن جهود مؤسسة صناع الخير والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أطلقت مؤسسة صناع الخير بالشراكة مع جولدن فيو أكبر مطبخ ومائدة رحمن في منطقة الوراق لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان 2025.

وقد كان في استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الزيارة التي تمت بمقر المائدة، كل من الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والأستاذ هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي، والأستاذ أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة جولدن فيو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن تفقد وزيرة التضامن للمطابخ ومراكز توزيع الطعام في منطقة الوراق بالجيزة، حيث أعلنت عن إطلاق مبادرة "بيوت المحروسة" التي تهدف إلى توزيع 100 مليون وجبة طعام خلال شهر رمضان.

وفي سياق الزيارة، أشادت وزيرة التضامن بتنوع وجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة صناع الخير في مجالات العمل الأهلي التنموي المختلفة، سواء في القطاعات الطبية أو التمكين الاقتصادي أو توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، كما أكدت على أهمية دور المؤسسة في تقديم وجبات الإفطار والسحور للأسر المستحقة، بالإضافة إلى مبادرتها لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد دعم الوزيرة المستمر لمنظمات المجتمع المدني الكبرى في جهودها لتحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأضاف أن مؤسسة صناع الخير تواصل جهودها لدعم الأسر من خلال توزيع المواد الغذائية والوجبات الساخنة، إلى جانب جهودها المستمرة في القطاعات الطبية، مثل مبادرة "عينيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمرضى القدم السكري عبر مبادرة "قدم صحيح" في 20 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية.