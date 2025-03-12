شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـ1.3 مليار دولار.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، صندوق النقد يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـ1.3 مليار دولار.. "المالية": يستهدف دعم حزمة الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050..

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