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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـ1.3 مليار دولار.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، صندوق النقد يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـ1.3 مليار دولار.. "المالية": يستهدف دعم حزمة الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050..
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