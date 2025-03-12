شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة هبة السويدي تتحدث عن أهمية التدخل السريع لمصابي الحروق في بودكاست "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة" رائدة العمل الخيري، الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وهي أول وأكبر مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. خلال اللقاء، تحدثت الدكتورة هبة عن أهمية التكافل الاجتماعي ودور المبادرات الخيرية في تحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى أن "أهل مصر" ليست مجرد مؤسسة طبية، بل هي رسالة إنسانية تهدف إلى إنقاذ الأرواح ودعم مصابي الحروق وأسرهم.

استهلت الدكتورة هبة حديثها عن مبادرة "بداية جديدة" ودورها في تنمية المجتمع من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية. وأوضحت أن المبادرة، التي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية، تضم عدة وزارات منها التربية والتعليم، والصحة والسكان، الثقافة، والشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم. كما أكدت أن مؤسسة ومستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق يلعبا دورًا محوريًا في الجانب التوعوي ضمن المبادرة للحد من معدلات الحروق على مستوى الجمهورية، من خلال نشر الوعي حول الوقاية وأهمية التدخل السريع لإنقاذ المصابين.

وفي سياق الحديث عن العمل الخيري، استعرضت الدكتورة هبة السويدي رحلة تأسيس مؤسسة "أهل مصر"، مشيرة إلى أن الفكرة وُلدت في عام 2011، عندما قامت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي الثورة من مصر وليبيا، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه المجتمع. وأوضحت أنها بدأت برعاية 20 مريضًا فقط، إلا أن الجهود المبذولة والتكاتف المجتمعي ساهم في توسيع نطاق المؤسسة ليشمل علاج أكثر من 4000 مريض حتى الآن.



بودكاست بداية جديدة مع هبة السويدى

كما شاركت بعض القصص الإنسانية التي شكلت محطات فارقة في مسيرتها، من بينها قصة طفلة لم يتجاوز عمرها سبعة أيام تعرضت لحروق بسبب شمعة أشعلت في يوم "سبوعها"، وهو ما كان دافعًا قويًا لإنشاء مؤسسة "أهل مصر". وأضافت قائلة: "الدقيقة بتفرق مع مصابي الحروق، وفريق أهل مصر يعمل بروح واحدة وقلبه مع كل مريض".

وفي ختام حديثها، أعربت عن تأثرها الشديد وانهيارها عند تلقيها خبر وفاة أحد الأطفال، مؤكدة: "دورنا أن نخدم الحالة حتى آخر لحظة وبأفضل شكل ممكن."كما أوضحت أن الوفاة تُعد قضاءً وقدرًا، إلا أن لكل طبيب معايير ومؤشرات لقياس أدائه في رعاية المرضى وتقديم العلاج اللازم.

يذكر أن الحلقات المقبلة ستستضيف شخصيات مؤثرة من مجالات الفن والرياضة، وريادة الأعمال، والسياسة، في إطار تعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، يُبث بودكاست "بداية جديدة" عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.