شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو إلى فرض رسوم جمركية على شركات أدوية أمريكية انتقلت إلى أيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية على الشركات التي اختارت الانتقال إلى أيرلندا.

وأضاف "احترم أيرلندا لكنها استغلت الولايات المتحدة حيث تمكنت من امتلاك شركات الأدوية الأمريكية"، موضحا أنه لا يريد أن تتعامل الولايات المتحدة بغباء مع أيرلندا ولا مع أي دولة أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستفرض ضرائب على الاتحاد الأوروبي بالنسبة نفسها التي يفرضها عليها، مضيفا: الاتحاد الأوروبي لم يعاملنا بشكل عادل ورفع دعاوى قضائية ضد شركاتنا.