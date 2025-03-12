شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة عين شمس تجرى 20 حالة ناجحة لزراعة الصمام الرئوى بالقسطرة والان مع تفاصيل الخبر

فى إنجاز طبى بارز، نجح قسم القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وحدة عيوب القلب الخلقية والهيكلية وقلب الأطفال، فى إجراء حالتين معقدتين لزراعة الصمام الرئوى عن طريق القسطرة، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتقديم أحدث التقنيات العلاجية لمرضى القلب.

شملت الحالات الناجحة شابًا كان يعانى من ضيق فى الصمام الرئوى الجراحى، حيث تم زراعة صمام جديد داخل الصمام القديم، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 14 عامًا كان يعانى من ارتجاع شديد فى الصمام الرئوى، مما كان يمنعه من ممارسة حياته الطبيعية.

وبهذه العمليات، يصل عدد الحالات الناجحة التى أجراها القسم لـ زراعة الصمام الرئوى بالقسطرة إلى 20 حالة خلال عامى 2024 – 2025، بالتعاون مع الخبير الأميركى د. زياد حجازى والخبير الهندى د. بارات دلفى، وهو إنجاز غير مسبوق فى هذا المجال.

وتعد هذه التقنية الحديثة حلًا فعالًا لعلاج مرضى "رباعى فالوت" بعد الجراحات التصحيحية، حيث تساعد المرضى الذين يعانون من ارتجاع شديد فى الصمام الرئوى دون الحاجة إلى تدخل جراحى، مما يقلل من المخاطر ويتيح لهم حياة أفضل. وقد أثبتت هذه التقنية نجاحها بنسبة 95% من الحالات.

تبلغ تكلفة الصمام الواحد حوالى "800 ألف جنيه"، فيما وصلت التكلفة الإجمالية للحالات التى تم علاجها إلى "15 مليون جنيه"، إلا أن هذه العمليات تُجرى بالمجان بفضل دعم مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية.