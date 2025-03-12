شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العشاء والتراويح الأربعاء 12رمضان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 12 مارس 2025 05:30 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم الأربعاء 12-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 12 من أيام رمضان.
موعد أذان العشاء فى محافظات مصر
- موعد أذان العشاء بالقاهرة 7:18 م
- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:23 م
- موعد أذان العشاء بطنطا 7:19 م
- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:18 م
- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:17 م
- موعد أذان العشاء بأسيوط 7:17 م
- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:14 م
- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:18 م
- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:19 م
- موعد أذان العشاء بقنا 7:11 م
- موعد أذان العشاء بأسوان 7:10 م
- موعد أذان العشاء بمطروح 7:41 م
- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:06 م
- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:14 م
- موعد أذان العشاء بدمياط 7:17 م
- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ 7:05 م
- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:19 م
- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:17 م
- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:20 م
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