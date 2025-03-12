شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان العشاء والتراويح الأربعاء 12رمضان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان العشاء وصلاة التراويح، اليوم الأربعاء 12-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 12 من أيام رمضان.



موعد أذان العشاء فى محافظات مصر

- موعد أذان العشاء بالقاهرة 7:18 م

- موعد أذان العشاء بالإسكندرية 7:23 م

- موعد أذان العشاء بطنطا 7:19 م

- موعد أذان العشاء بالمنصورة 7:18 م

- موعد أذان العشاء بالزقازيق 7:17 م

- موعد أذان العشاء بأسيوط 7:17 م

- موعد أذان العشاء بسوهاج 7:14 م

- موعد أذان العشاء ببنى سويف 7:18 م

- موعد أذان العشاء بالمنيا 7:19 م

- موعد أذان العشاء بقنا 7:11 م

- موعد أذان العشاء بأسوان 7:10 م

- موعد أذان العشاء بمطروح 7:41 م

- موعد أذان العشاء بالغردقة 7:06 م

- موعد أذان العشاء بالإسماعيلية 7:14 م

- موعد أذان العشاء بدمياط 7:17 م

- موعد أذان العشاء بشرم الشيخ 7:05 م

- موعد أذان العشاء بالفيوم 7:19 م

- موعد أذان العشاء بكفر الشيخ 7:17 م

- موعد أذان العشاء بالمنوفية 7:20 م