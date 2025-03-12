شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارا رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والشؤون الاقتصادية يتفقدان محيط المنطقة الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

أجرى اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية لبحث الاستعدادات النهائية والتنسيق لتلافى أية ملاحظات أو معوقات بأعمال تطوير المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة تمهيدًا للافتتاح التجريبى لأعمال التطوير.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو عبدالمنعم مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد إسماعيل أمين المجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

وخلال الجولة نقل اللواء خالد فودة تحيات رئيس الجمهورية للحضور من المسئولين والقائمين على الأعمال، وحرص على تحقيق أقصى استفادة من أعمال التطوير لتحقيق نقلة نوعية لمنطقة أهرامات الجيزة وتحويلها لمنطقة جذب سياحى مستدام.

وبحث مستشار رئيس الجمهورية، مع الحضور خطط العمل الخاصة بكل جهة خلال المرحلة القادمة والأدوار والمهام الخاصة بكل منها، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة وتكثيف الجهود والمتابعة الدورية ميدانيًا لسرعة انتهاء كل جهة من الأعمال الموكلة لها.

من جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقف أعمال التطوير الجارية بمحيط المنطقة الأثرية والمتحف المصرى الكبير، حيث استعرض المحافظ نتائج الأعمال بالمحاور والطرق المؤدية لمزارات المنطقة، والتى تضمنت محورى المريوطية والمنصورية والطريق السياحى وطريق الفيوم وتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائرى القوس الشمالى والجنوبى وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ورفع كفاءة طريق كفر الجبل ومشروعات الاسطبلات الحضارية.

وأكد المحافظ، انتظام أعمال رفع كفاءة المبانى والمنشآت الخاصة بالتنسيق مع الجهات المسئولة، موجهًا نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للانتهاء من القطاعات المتبقية استعدادًا للتشغيل التجريبى والتنسيق مع رئيس حى الهرم لتلبية متطلبات الشركة القائمة على أعمال تطوير المنطقة الأثرية والخاصة بإعداد الكشوفات الخاصة بتسكين المناطق التجارية والاستثمارية والتنبيه على عدد من المنشآت الخاصة المحيطة بالمنطقة الأثرية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بها مع الالتزام بالتناسق مع أعمال تطوير المنطقة الأثرية.

وحرص الحضور على خوض تجربة شاملة للمسارات المقترحة للرحلات الخاصة بالأفواج السياحية والزائرين للمنطقة الأثرية، تضمنت المدخل المستجدث للمنطقة الأثرية والاستقبال ومحطات الأتوبيسات الكهربائية والمسارات الخاصة بها، مرورًا بساحات البانوراما والمناطق التجارية والاستثمارية والمداخل الخاصة بمزارات المنطقة الأثرية ومنطقة التريض.

واستمع الحضور لشرح من مسئول الشركة المنفذة للأعمال حول مراحل العمال ونسب الانتهاء والبرامج الزمنية الموضوعة للجوالات وخطوط السير الخاصة بها.