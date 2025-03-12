شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الرئيس السيسي حريص على تطوير التعليم خاصة مرحلة النشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن البروتوكول الموقع بين صندوق تطوير التعليم وبين المجلس العربى للطفولة والتنمية يأتى فى إطار توجه أشمل للدولة المصرية يحرص عليه الرئيس السيسى فى تطوير التعليم خاصة فى مرحلة النشء.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عقب المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة المستهدفة هى النشء، خاصة يجب إعدادهم على أعلى صورة ممكنة، ومن أجل الحرص على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية ذات الخبر التعليمية.

وأكد محمد الحمصانى، أن البروتوكول يأتى لتطوير المراكز المعتمدة وتوفير أفضل الخبرات والممارسات التعليمية فى هذا الأمر، وفى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية بصورة شاملة.