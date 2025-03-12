شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع من مرضى الكلى ممنوعون من الصيام.. نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى حماد أستاذ أمراض الكلى بطب القاهرة، إنه دائما ما يتساءل مرضى الكلى وخاصة الذين يعانون أيضا من مرض السكر عن إمكانية الصيام بالنسبة لهم، وهل سيكون هناك مضاعفات على وظائف الكلى في حالة صيامهم من عدمه.



السوائل ضرورية فى الصيام

وينصح الصائم بتناول كمية كبيرة من السوائل ما بين الافطار والسحور كما ينصح بعدم التعرض للحرارة الشديدة.

وأضاف، إنه كما علمنا ديننا الحنيف إنه لا ضرر ولا ضرار، فانه من هذا المنطلق ومن الناحية الطبية نستطيع أن نقول إن بعض أمراض الكلى يكون معها خطورة شديدة عند الصيام.

نصائح لمريض الكلى عند الصيام:

أولا: لا يجب أن يصوم المرضى الذين يعانون من قصور شديد في وظائف الكلى والذي تتخطى درجة القصور الكلوي لديهم الدرجة الثالثة بالإضافة الى المرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد في نسبة الزلال في البول كما ينطبق ذلك على مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الفشل الكلوي الحاد.



السوائل فى الصيام

ثانيا: لا يستحب الصيام لمرضى زراعة الكلى أو الذين يتناولون مدرات البول لما لذلك من خطورة حدوث جفاف في حالة الصيام وما يتبعها من تدهور في وظائف الكلى.

ثالثا: ينصح للمحافظة على وظائف الكلى في حالة الصيام أن يتناول الصائم كمية كبيرة من السوائل ما بين الافطار والسحور كما ينصح بعدم التعرض للحرارة الشديدة أو العمل الشاق أثناء ساعات الصيام، كما ينصح بمتابعة تحليل وظائف الكلى بعد أسبوع من بداية الصيام للاطمئنان على حالة الكلى ويوصي بعدم إتمام الصيام في حال حدوث تدهور في وظائف الكلى.

