شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء نيبال ويؤكدان العمل على تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "كى بى شارما أولي"، رئيس وزراء نيبال.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى أكد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، وبشكل خاص فى المجالات الاقتصادية والاستثماريّة.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء نيبال عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر لبلاده فى مختلف المجالات، مثمنًا ما ذكره السيد الرئيس بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى ورئيس وزراء نيبال أكدا فى نهاية الاتصال على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والتنسيق ازاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك.