شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تطوير منطقة وسط البلد سيكون بالحفاظ على الطابع المعمارى والعمرانى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تطوير منطقة وسط البلد سيكون بالحفاظ على الطابع المعمارى والعمرانى فى التطوير.



وأكد الحكومة تستهدف انخفاض معدل التضخم لـ10% عام 2026، مؤكدا أن الاحتياطيات الدرلارية مستقرة.



وأوضح فى مؤتمر صحفى أن الموازنة الجديدة تركز على زيادة مخصصات التعليم والصحة، مشيرا إلى أن مخصصات تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة تبلغ 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر مباشرة.



وأوضح أن 3 يوليو القادم سيكون احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تكون هذه الاحتفالية على أعلى مستوي.



وأوضح أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل فى الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتى تتزامن مع ذكرى الانتصار فى حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهانى لرئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن المرأة دائما فى الصدارة ونوجه لها التحية بمناسبة يوم المرأة المصرية.