شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مصر و4 دول عربية يجتمعون فى الدوحة للتنسيق بشأن قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في اجتماع وزراء خارجية دول مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الأربعاء، وذلك للتنسيق بشأن التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وتناول الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى النظر في سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولاسيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.