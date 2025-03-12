شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تطلب موظفين لمشروع إنشاء خط ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة النقل، أن جمهورية مصر العربية حصلت على تمويل من البنك الأفريقي للتنمية لتغطية تكلفة التمويل الجزئي للمرحلة الثانية من الجزء الأول لمشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، الذي تنفذه وزارة النقل النهري، وتعتزم استخدام جزء من المبلغ المتفق عليه لهذه المنحة في المدفوعات بموجب العقود الخاصة بدور الوظائف التالية:

منسق المشروع ، سنة واحدة مع إمكانية التمديد بناءً على أداء الاستشاري وتوافر الميزانية

أخصائي إدارة مالية، سنة واحدة مع إمكانية التمديد بناءً على أداء الاستشاري وتوافر الميزانية

مسؤول المشتريات، لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد بناءً على أداء الاستشاري وتوافر الميزانية

ودعت الوزارة الأفراد المؤهلين للمناصب المذكورة أعلاه، بالتقدم لشغل الوظيفة، وذلك من خلال تقديم سيرة ذاتية محدثة وخطاب تقديمي يوضح أنهم مؤهلون لأداء المناصب المذكورة أعلاه، ويجب أن تكون معايير الأهلية وإنشاء القائمة المختصرة وإجراءات الاختبار

يجب على المتقدمين المهتمين إرسال سيرتهم الذاتية المحدثة باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني، إلى جانب خطاب تقديمي باللغة الإنجليزية مع ذكر في منصبك المهتم ورمز الولايات المتحدة كما هو مذكور أعلاه في موعد أقصاه 20 مارس 2025.