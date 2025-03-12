شكرا لقرائتكم خبر عن استعد لتقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

بداية التوقيت الصيفي في مصر

ووفقا لـ قانون التوقيت الصيفي ، يكون التوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، وبناء عليه يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، حيث تم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.