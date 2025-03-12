المستشارة أمل عمار: تستحوذ المرأة على 45% من إجمالي مشروعات الجهاز

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بلغ نصيب المرأة في صندوق التنمية المحلية 65% من المستفيدين

رئيسة القومى للمرأة :- تستفيد النساء من 89% من البرامج مع زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة بنسبة 235% - ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوولياته في دعم المرأة الفلسطينية وحمايتها من الانتهاكات لضمان حصولها على حقوقها المشروعة



ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مصر الرسمية خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30".

وأكدت المستشارة أمل عمار، أننا نحتفل اليوم بمرور 30 عاما على إعلان بيجين الذي شكل نقطة تحول في مسيرة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين إلا أن مصر كانت سباقة، حيث لعبت المرأة المصرية أدواراً قيادية في مختلف العصور، بداية من العصر الفرعوني وصولا للجمهورية الجديدة، العصر الذهبي للمرأة المصرية مدفوعة بارادة سياسية داعمة نحو تمكين المرأة في كافة المجالات ،فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، والتي تعد خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت : فمن حيث التمثيل السياسي فضلاً عن 20 مادة بدستور 2014 لتمكين المرأة فقد ضمن لها تخصيص 25% من مقاعد البرلمان لتصل نسبة تمثيلها في مجلس النواب ل27% متجاوزة المتوسط العالمي، و14% في مجلس الشيوخ، كما تولت المرأة الكثير من المناصب كسراً للحاجز الزجاجي منها مستشارة للأمن القومى ونائباً لمحافظ البنك المركزي، ومناصب وزارية ومنصب محافظ ونواب الوزراء وتم تعيينها قاضية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.

وأضافت: وعن التمكين الاقتصادي تستحوذ المرأة على 45% من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات وبلغ نصيب المرأة في صندوق التنمية المحلية 65% من المستفيدين، وفي إطار أول شراكة على مستوي العالم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة تم إطلاق برنامج تحويشة للإدخار والإقراض الرقمى، كما أُطلق أول نموذج محاكاة مع بنك مصر لتشجيع المرأة الريفية على استخدام الخدمات البنكية.

وعن الحماية الاجتماعية تستفيد النساء من 89% من البرامج مع زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة بنسبة 235% ومثلت النساء 65% من المستفيدين من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية.

وتابعت : وفي إطار الاستثمار في الفتيات تم اطلاق برنامج نورة في العديد من المحافظات ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 الي 14 سنة لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن وتم الاحتفال بتخريج 6125 فتاة.

وبالنسبة لمجال الرعاية الصحية للمرأة ، أطلقت مبادرات 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض وبرامج التوعية بالصحة الإنجابية، لضمان حياة صحية وآمنة للمرأة ، كما تم تكثيف الجهود للقضاء على زواج الأطفال وختان الاناث من خلال التشريعات وبرامج التوعية، ومنع تسربهن من المدارس وخاصة في الأماكن الريفية.

وأضافت رئيسة وفد مصر: فيما يتعلق بمحور الحماية فقد صدرت حزمة تشريعية تحمي المرأة من صور العنف داخل الأسرة وخارجها والنجاح في تطوير نظام التنسيق الوطني بالتوسع في أعداد وحدات الحماية من العنف بالجامعات والمستشفيات الجامعية وأقسام الشرطة وأماكن العمل، كما تم إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف فضلاً عن مكتب شكاوى المرأة الذي يقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لها.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم من كل هذه الإنجازات، لا يمكن أن نحتفل دون أن نتوقف عند معاناة المرأة الفلسطينية التي تعيش ظروفاً قاسية تحت الاحتلال وتواجه التهجير والاعتقال والانتهاكات اليومية.. وتفقد كافة حقوقها الأساسية من تعليم وعمل ورعاية صحية.

وتابعت : وإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوولياته في دعم المرأة الفلسطينية وحمايتها من الانتهاكات لضمان حصولها على حقوقها المشروعة فتمكين المرأة لا يكتمل إلا بضمان العدالة لجميع النساء وفي مقدمتهم نساء فلسطين.



