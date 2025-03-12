شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تفتيش عمالى على 168 منشأة من خلال مديرية العمل والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية العمل والخطط الجارية وجاء في مقدمة الجهود قيام المديرية بتوفير 855 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، وتعيين 25 شابًا من أبنائنا ذوي الهمم وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب ضمن جهود المحافظة في التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أنه في مجال التفتيش العمالي فقد قامت مديرية العمل بالتفتيش على 168 منشأة يعمل بها 15924 عاملًا، وأسفر ذلك عن تحرير 133 محضرًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وتهيئة المناخ الملائم.

وفي مجال التشغيل الخارجي، تم مراجعة 674 عقد عمل للخارج، وإجراء معاينة لـ 6 شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التراخيص واستيفاء كافة الاشتراطات.

كما تم التفتيش على 39 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، يعمل بها 6004 عامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب والعمل على الحد من مشكلة البطالة من خلال عدة محاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل، أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات لنشر ثقافة العمل الحر، أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل أنه تم تنفيذ 4 ندوات خلال الشهر في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، استفاد منها 125 عاملًا، بالإضافة إلى استخراج 2748 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة مهنة.