شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الرقابة على السلع وضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع، وضبط الأسواق، وتكثيف الحملات خلال شهر رمضان بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، و أوكازيون وهمي وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، وبيع بدون ترخيص وتضمنت 13.5 طن دقيق، و342 كجم دواجن ولحوم، و 130 كجم كبدة ومصنعات لحوم ، و720 كجم سكر .

كما تم ضبط ومصادرة ٣ طن أرز، 2144 لفة قمر الدين ، 1053 كجم تمر، و 39 كجم تين مجفف ، 50 كجم جوز هند ، وفي مجال المواد البترولية 677 لتر بنزين 92، 141 لتر بنزين 95 وتم تحرير 1174 محضرًا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .