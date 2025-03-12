شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشهد تصدير 31280 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 12 مارس 2025 12:04 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31280 طن تشمل : 12350 طن يوريا و 3120 طن اسمنت معبأ و 700 طن علف بنجر و103 طن بصل و 15007 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49826 طن تشمل : 9500 طن ذرة و 16405 طن قمح و 1037 طن خشب زان و 6592 طن حديد و 12473 طن خردة و 550 طن ابلاكاش و 2000 طن زيت طعام و 3869 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1269 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2723 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137203 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94805 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5675 حركة .
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