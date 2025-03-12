شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يشهد تصدير 31280 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31280 طن تشمل : 12350 طن يوريا و 3120 طن اسمنت معبأ و 700 طن علف بنجر و103 طن بصل و 15007 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49826 طن تشمل : 9500 طن ذرة و 16405 طن قمح و 1037 طن خشب زان و 6592 طن حديد و 12473 طن خردة و 550 طن ابلاكاش و 2000 طن زيت طعام و 3869 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1269 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 102 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2723 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137203 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94805 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5675 حركة .