شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عناصر إجرامية لجلب المواد المخدرة وبحوزتهم مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والإتجار فى المواد المخدرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، حيث تمكنت الجهود عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن السويس

- ضبط (4 عناصر إجرامية"لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزتهم (116 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

- ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزتهما (59 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (16 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.