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وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور

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  • وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور 1/6
  • وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور 2/6
  • وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور 3/6
  • وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور 4/6
  • وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور 5/6
  • وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 12 مارس 2025 01:15 م

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، حيث تستهدف الوزارة من خلاله إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا  وظهير خلفى 300 ألف م2، لاستقبال الحبوب والغلال والتى تمثل سلع استراتيجية لمصر.

أهم المعلومات عن المشروع:

1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2- الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150 متر.

5- عمق المشروع يصل إلى 16 متر.

6-  مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر.

8- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

9- من المخطط  أن يتم الانتهاء من المشروع فى الربع الأخير من العام الجارى.

 

اعمال التنفيذ
اعمال التنفيذ

 

اعمال انشاء المحطة
اعمال انشاء المحطة

 

المحطة من الاعلي
المحطة من الاعلي

 

المحطة يتم انشائها داخل البحر
المحطة يتم انشائها داخل البحر

 

انشاء محطة لاستقبال الحبوب
انشاء محطة لاستقبال الحبوب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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