شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، حيث تستهدف الوزارة من خلاله إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفى 300 ألف م2، لاستقبال الحبوب والغلال والتى تمثل سلع استراتيجية لمصر.

أهم المعلومات عن المشروع:

1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.

2- الطلب المتزايد على التخزين.

3- ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

4- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150 متر.

5- عمق المشروع يصل إلى 16 متر.

6- مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7- سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر.

8- تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.

9- من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع فى الربع الأخير من العام الجارى.



اعمال التنفيذ



اعمال انشاء المحطة



المحطة من الاعلي



المحطة يتم انشائها داخل البحر