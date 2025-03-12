شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع الحكومة والمتحدة ترتيبات احتفالية المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وطارق مخلوف العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول الترتيبات والنواحي التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لإفتتاح المتحف المصري الكبير في شهر يوليو ٢٠٢٥، حيث اطّلع الرئيس على التصورات المقترحة لكيفية تحقيق مستهدفات الإحتفالية، وتم إستعراض الفعاليات التي ستقام في الأيام التي سوف تجرى فيها الإحتفالية، بحيث يتم إستغلالها بالشكل الأمثل في إطار جهود تطوير منظومة السياحة المصرية ككل، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها المحوري على مر التاريخ في بناء الإرث الحضاري العالمي، ومضاعفة أعداد السائحين الزائرين لمصر بما يتناسب مع المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها الدولة.