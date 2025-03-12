شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه المديريات بصرف المستحقات المالية لمعلمى الحصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسرعة صرف كافة المستحقات المالية لمعلمي الحصة (ابتدائي - اعدادي - ثانوي) على مستوى كافة المديريات التعليمية

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة القاهرة للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهلت الجولة بزيارة مدرسة "الشيخ غريب جلال الإعدادية الثانوية بنات" في إدارة المرج التعليمية، والتي تضم ٩٩٣ طالبة في المرحلة الإعدادية، وعدد ٦٣٠ طالبة في المرحلة الثانوية، وخلال تفقده للفصول، أكد الوزير على أهمية انتظام الطالبات في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "أنور السادات الثانوية بنات" والتي تضم ١٦٣٠ طالبة، وحرص خلال تفقده على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الاسبوعية وتوزيعها على مدار أيام الأسبوع، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول مدى استيعابهن للمواد الدراسية.

ثم توجه الوزير لمدرسة "مصطفى كامل الابتدائية" التابعة لإدارة المرج التعليمية والتى تضم عدد ٢٦١٩ طالب وطالبة فى المرحلة الابتدائية، وأطلع الوزير على نسب الكثافة الطلابية، وأعداد المعلمين.

كما التقى الوزير مع عشرات من أولياء الأمور أمام المدرسة، واستمع لآرائهم حول التقييمات الأسبوعية ونظام المجموعات المدرسية ودورها فى تحسين مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة والحساب، واثنى أولياء الأمور على استخدام التقييمات الأسبوعية وأثرها الإيجابي الذي انعكس على مستوى أبنائهم الطلاب ومواظبتهم على الحضور.

كما قام الوزير بزيارة مدرسة "أبو بكر الصديق الإعدادية بنين" التابعة لإدارة المرج التعليمية والتى تضم عدد ١٢٠٠ طالب، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الطلاب للحصة والواجبات وتابع التقييمات الأسبوعية، ومقارنتها بسجلات التقييم، وكذلك مراجعة درجات الاختبارات، مشددًا على التدقيق فى منح الدرجات المستحقة وحصول كل طالب على حقه كاملًا بدون نقصان أو زيادة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "الإمام محمد عبده الابتدائية" التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والتى تضم عدد ١٢٠٠ طالب وطالبة، وحرص خلال تفقده إحدى فصول الصف الأول الابتدائي على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، مثنيًا على مستواهم الدراسى واهتمام المعلمة بهم.

ووجه الوزير بإرسال لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لإعادة تشييد سور المدرسة، فضلًا عن إعداد تقرير من توجيه اللغة العربية بالإدارة التعليمية؛ لمتابعة الخطط العلاجية للطلاب ضعاف المستوى فى القراءة والكتابة ببعض الفصول.

كما قام الوزير محمد عبد اللطيف بتفقد مدرسة "فلسطين الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والتى تضم عدد ٢٨٥ طالب وطالبة فى الفترة الصباحية بصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي، وعدد ٥٦٦ طالب وطالبة فى الفترة المسائية بصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وحرص خلال تفقده للفصول على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطلاب والتأكد من مستوى تحصيلهم الدراسي.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لعمل نجيل صناعى بفناء المدرسة.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "أسامة بن زيد الإعدادية" التابعة لإدارة السلام التعليمية والتى تضم عدد ٢١١٦ طالبة، وحرص الوزير على التأكد من مستوى الطالبات فى اختبارات التقييمات الأسبوعية فى السجلات المقيدة ومقارنتها بمدى استيعابهن الدراسي.

كما أكد الوزير أن الوزارة حريصة على بذل كافة الجهود الممكنة لضمان مواصلة انتظام العام الدراسي بكافة مدارس الجمهورية، مشيرا إلى أن جولاته التفقدية المتواصلة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية تستهدف مواصلة الالتزام بتقديم عملية تعليمية جيدة للطلاب وتحقيق الاستفادة القصوى لهم.



وزير التعليم بالمدارس



وزير التعليم مع الطلاب بالمدارس



وزير التعليم يطلع على كشكول الواجب