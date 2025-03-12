شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربات قطار عن القضبان قبل دخوله محطة طنطا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خرجت قبل قليل عربات القطار القادم من الإسكندرية عن القضبان قبل دخوله محطة سكك حديد طنطا، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إشارة بخروج عربات قطار الإسكندرية عن القضبان قبل الدخول لمحطة طنطا.

وتم الدفع بالمعدات المختصة لإعادة رفع العربات مرة أخرى على القضبان.



خروج عربات قطار عن القضبان قبل دخوله محطة طنطا (3)



خروج عربات قطار عن القضبان قبل دخوله محطة طنطا