شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الصف الثالث الإعدادى.. سجل استمارة الامتحان عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2025/2024، للفصل الدراسى الثانى، مع تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات للصف الثالث الإعدادى، ولتسجيل البيانات يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى اضغط هنـــــا.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2025 للفصل الدراسى الثانى من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو 2025.

وناقشت المديريات التعليمية خلال الأيام الماضية ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2025 كالتالى:

- وضع بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

- تظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق ولا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين.

- توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- حظر دخول التليفون المحمول بلجان السير حيث يتم التنبيه على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

- يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية واستكمال الأعداد من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات.