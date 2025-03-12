شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025، والإجراءات التي تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لـ صرف معاشات شهر إبريل 2025م، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، ومن المقرر صرفه أول الشهر المقبل "إبريل"، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين.

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.