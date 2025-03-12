شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية بالقومى للبحوث: الصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للبحوث نشرة طبية للدكتورة هاجر فريد قسم التغذية و علوم الأطعمة معهد بحوث الصناعات الغذائية، حول صيام الأيام القمرية، وهى ما تعرف بالأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربى، وسميت بالأيام البيض لأكتمال القمر فيهم بحيث يصبح بدرا كامل الأستدارة والبياض، وقد كان نبى الله داود يصوم يوما ويفطر يوما أما رسولنا محمد فقد كان يصوم فضلا عن شهر رمضان الإثنين والخميس من كل أسبوع والثلاث أيام القمرية من وسط كل شهر حيث روى عن الرسول قوله صوموا تصحوا، وما أفعال الرسول إلا عن وحى من الله سبحانه و تعالى وقد قال الله تعالى (ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير).

وأوضحت الدكتورة هاجر فريد قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث، أن عملية التغذية لا تتوقف أثناء الصيام، فجميع خلايا الجسم تحصل على كامل احتياجاتها من خلال تكسير المخزون الغذائى، فيبدأ الجسم بتكسير الجليكوجين المختزن فى الكبد والعضلات إلى سكر الجلوكوز حتى اذا نفذ الجليكوجين تبدأ الخلايا الدهنية فى أمداد الجسم بالأحماض الدهنية ويلجأ الجسم فى النهاية لتكسير بروتيناته للحصول على أحماض أمينية، ويتم ذلك من خلال شبكة معقدة من التفاعلات الكيميائية الحيوية. ومما لا شك فيه أن الصيام إذا ما تابعه إفطار صحى متوازن فإنه يساعد فى نزول الوزن نتيجة إستهلاك مخزون الجسم من الدهون والوقاية من السمنة ومقاومة الإنسولين وما يترتب عليهما من أمراض السكر والقلب والأوعية الدموية، أما ما يتوقف اثناء الصيام فهو فقط عمليتى الهضم والإمتصاص نظرا للإمتناع عن الأكل والشرب وما لهذا من أثر فى راحة الجهاز الهضمى وتقليل الإنتفاخ ومشاكل الأمعاء، والصيام يساعد الجسم فى التخلص من السموم الناتجة عن الغذاء وتخلص الأمعاء من البكتريا الضارة.

وتابعت استاذ التغذية، كما تنشط خلايا الجهاز المناعى وتنشط عمليات الألتهام الذاتى: حيث يأكل الجسم كل ما هو غير طبيعى من خلاياه الناشئة، هذا وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الصيام يساعد على تقوية الذاكرة وتنشيط خلايا المخ، ففى قول مأثور للقمان ( يا بنى اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة و قعدت الأعضاء عن العبادة).

ولعل ما يكشفه لنا العلم من فوائد صحية للصيام هو من اجتهادات العلماء فى أكتشاف الحكمة من مشروعية الصيام وهذه الاجتهادات تأتى بنتائج قد تصيب أوتخطئ إلا اننا كمسلمين ليس علينا الا الإمتثال والإستسلام لأوامر الله عز وجل والأهتداء بأفعال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فالكثير من الحكم مازلنا نجهلها. ففى دراسة بولندية عام 2006 أثبتت تأثيرات القمر المكتمل على اضطراب سلوك الانسان وأن الصيام ساعد فى تحسين هذا السلوك المضطرب. كما ان هناك دراسه عام 2021 عن وجود تأثير لدورة القمرعلى سكر الدم الصائم وضربات القلب وضغط الدم فى مرضى السكر من النوع الثانى والذين لا يأخذون جرعات إنسولين، و دراسات اخرى تربط اكتمال القمر بقدرته على التأثير على ماء الجسم مثلما يؤثر على ماء البحار فيما يعرف بخاصية المد و الجزر، إلا أن بعض الدراسات الأخرى تنفى العلاقة بين إكتمال القمر وأى تغييرات فسيولوجية أو نفسية على الانسان.