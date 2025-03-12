شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل علاج المرضى.. قصر العينى تطلق حملة تبرعات لإنقاذ حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أطلقت مستشفيات قصر العينى بكلية طب جامعة القاهرة، حملة لتلقى التبرعات على حساب جامعة القاهرة كلية الطب 200 أو التبرع نقديا 7/76176/450/9 أو التحويل لحسابات البنوك، وذلك لاستكمال مشروع تطوير قصر العينى، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير خدمات تمكن من استقبال أعداد كبيرة على مستشفى الاستقبال والطوارئ وإنقاذ المرضى.

وأوضحت مستشفيات قصر العينى أنه تم رعاية 2 مليون مريض خلال عام 2024 داخل مستشفيات الجامعة، وإجراء 1110 قصطرة قلبية للأطفال و3255 قسطرة قلبية للكبار باستخادم أحدث أجهزة القسطرة القلبية، باستخدام أحدث أجهزة الإيكمو، بالإضافة إلى إجراء 21412 حالة اشعة رنين باستخدام احدث أجهزة أشعة الرنبين وأجهزة الفحص لصحة المرأة.

كما شهدت مستشفيات قصر العينى، غجراء 93746 عملية جراحية خلال العام الماضى ، مع إجراء 171 جراحة روبوتية للقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن وجود نصف مليون مريض سنويا محجوز بالمستشفيات، وإجراء 53334 حالة غسيل كلوى .