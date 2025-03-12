شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشارك الطلاب إفطاراً جماعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية"، وسط أجواء رمضانية بهيجة جمعت مختلف أطياف الأسرة الجامعية في مشهد يعزز قيم المودة والتواصل.

حضر حفل الإفطار الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وقيادات الجامعة عمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة.



وأقيم الحفل بإشراف تنفيذي من الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية"، الدكتور سامح جمال وكيل كليه السياحة والفنادق، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، أحمد البسطامي مسؤول الأسرة، وبحضور منسقين اسره طلاب من اجل مصر بمختلف الكليات.



وأشاد الدكتور قنديل خلال كلمته بالدور البارز الذي تقوم به أسرة "طلاب من أجل مصر" في تنظيم العديد من الفعاليات التي تعمق أواصر المحبة بين قيادات الجامعة والطلاب. وأكد أن هذا الإفطار الجماعي يمثل فرصة مثالية لتعزيز الروابط الأسرية من خلال المشاركة الفعالة بين إدارة الجامعة وطلابها في أجواء رمضانية مبهجة، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده وسط أبنائه الطلاب في هذه المناسبة المميزة.



وشدد رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم المستمر لأنشطة الطلاب في كافة المجالات، مؤكداً الدور المحوري للجامعة في تأهيل وإعداد كوادر طلابية متميزة قادرة على تحمل المسؤولية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم.

ووجه الدكتور قنديل التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. كما أشاد بالمستوى المتميز لتنظيم حفل الإفطار الجماعي الذي أظهر فيه طلاب الجامعة من مختلف الكليات السلوك المتحضر وروح العطاء، مما يعكس صورة مشرفة عن طلاب جامعة حلوان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية"، أن هذا الإفطار الجماعي يعد أحد الأنشطة التي تنظمها الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز روح التواصل والانتماء داخل المجتمع الجامعي.

وتميز الحفل بإقامة حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب عقب الإفطار، في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز سبل التواصل المباشر مع طلابها، وهو ما أكد على روح الود والترابط داخل أسرة الجامعة.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب والإدارة.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية فنية متميزة تضمنت عدة فقرات فنية أحياها كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وايضا تخلل الحفل بعض الألعاب الترفيهية بمشاركة نادى جامعة حلوان تحت اشراف الدكتور احمد فاروق المدير التنفيذى للنادى.

وفي ختام الحفل، حرص طلاب الأسرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

هذا وقد تم حفل الإفطار تحت اشراف اللواء محمد ابو شقة امين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، استاذه اميره نبيل مدير اداره الاتحادات وشارك في التنظيم اتحاد الجامعة برئاسة الطالب يوسف أحمد رئيس الاتحاد وإيمان اشرف نائب رئيس الاتحاد.