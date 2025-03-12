شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 73 ألف حالة إشغال وتعد من الطرق العامة خلال شهر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تقرير إدارة شرطة المرافق بالمحافظة، والذي استعرض جهود الحملات التي نُفذت على مدار الشهر الماضي بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن لإعادة الانضباط للميادين والشوارع وإزالة الإشغالات والتعدّيات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات التجارية والمقاهي.

وجاء في التقرير الذي عُرض على المحافظ أنه في مجال إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام تم تنفيذ 73054 حالة إزالة إدارية متنوعة شملت كراسي وترابيزات وموازين وثلاجات عرض وعربات يد وكارو ومأكولات.

وأشار التقرير إلى تحرير 125 محضر إشغال للطريق العام وتنفيذ 17 قرار غلق وتشميع لمحلات مخالفة، إلى جانب تحرير محضرين لإتلاف طبقة الطريق، 123 محضر تنظيم، 8 محاضر إعلانات مخالفة بدون ترخيص.

وفي مجال حماية البيئة، وبالتعاون مع الأحياء والمراكز، تم تحرير 75 محضر بيئة لمنشآت مخالفة غير ملتزمة بالاشتراطات التشغيلية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالة القضايا للنيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وأشاد محافظ الجيزة، بجهود إدارة شرطة المرافق في تحقيق الردع للمخالفين والتصدي للتعدّيات على الطريق العام، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون مع الأحياء والمراكز لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط في الشوارع والميادين.

وفي إطار جهود المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانضباط العام، وجّه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الميدانية على مدار الساعة مع ضرورة متابعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الأرصفة والطريق العام.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتيسير حركة سير المواطنين.