شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر





تستمر فعاليات أعمال اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا لليوم الثالث على التوالي ويشارك وفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حيث يترأس الوفد الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق .



الدكتور عمرو عثمان والسفير محمد نصر واللواء محمد زهير والكاتب الصحفى مدحت وهبه



وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية بالنمسا واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير اليوم وهبة، وحضور 2000 مشارك وعدد من وزراء الخارجية والداخلية وسفراء من الدول المختلفة .



خلال المشاركة فى فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا



وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية



الدكتور عمرو عثمان والسفير محمد نصر واللواء محمد زهير والكاتب الصحفى مدحت وهبه1