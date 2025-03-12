شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة شحن جديدة لنقل الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد ميناء الدخيلة بالإسكندرية لتشغيل خط ملاحى منتظم مع ميناء نوفوروسيسك الروسي، لنقل الحاصلات الزراعية، وذلك خلال الشهر الجاري، لخدمة الصادرات المصرية، مما يسهم فى إتاحة فرص أكبر للتصدير، وسيتم تشغيل الخط من خلال "جلوبال لوجستكس"، وكيل "فوكس شيبنج".

وتتميز الخدمة الجديدة بسعة 550 حاوية مبردة، لضمان جودة المنتجات خلال الشحن، كما سيتم تقديم أسعار تنافسية وخدمات لوجستية متكاملة للمصدرين، بما في ذلك الدعم الفني وتسهيل الإجراءات، وتوفير أكثر من 150 شاحنة في الموانئ.

وأكد محمد مدحت القاضي، مدير التعاقدات الخارجية بالشركة المشغلة للخط الملاحى، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الصادرات الزراعية المصرية، وتسعى الشركة لزيادة الرحلات إلى رحلتين أسبوعيًا بين الموانئ المصرية والروسية، مشيرا إلى أن ذلك يعود ينعكس على النمو في الصادرات الزراعية المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف "القاضى" أن هذة الخطوة تأتي لتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، خاصة السوق الروسي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات المصرية عالية الجودة، وفى ظل التغيرات المناخية التي أثرت سلبًا على دول منافسة، بالإضافة إلى البرامج الحكومية الداعمة للتصدير.