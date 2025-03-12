شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفى بتنصيب اتحاد طلابها وتعزز دور الشباب في الحياة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّمت إدارة الاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة للعام الدراسي الحالي، وذلك في مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي، تأكيدًا على دعم الجامعة للأنشطة الطلابية وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار داخل المجتمع الجامعي.

أُقيمت الفعالية برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، حيث شهدت أجواءً حماسية وتفاعلاً كبيرًا من الطلاب.

أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد الطلاب داخل الجامعة، مؤكدًا مسؤوليته الكبيرة في تمثيل جميع الطلاب بمختلف كلياتهم. وأشار إلى الدور المؤثر للاتحادات الطلابية عبر تاريخ الحياة الجامعية، موضحًا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الشباب وتشجيعهم في مختلف المجالات.

كما أكد على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، بما يؤهلهم للإبداع والتميز.

وقد هنّأ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، أعضاء الاتحاد على نيل ثقة زملائهم، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب.

وأوضح التزام الجامعة بسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر مع الطلاب، مشيرًا إلى أن اتحاد الطلاب يمثل مدرسة حقيقية لإعداد القيادات الشابة وقادة المستقبل.

وأشاد بطلاب الجامعة الذين يحققون إنجازات في مختلف المجالات والأنشطة، مؤكدا على دعم إدارة الجامعة الكامل لاتحاد الطلاب، مشددًا على أهمية نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي بين الطلاب، ورفع مستوى وعيهم الوطني والثقافي.

وأبرز الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، اهتمام الجامعة الكبير بالأنشطة الطلابية، موضحًا سعيها إلى توفير كافة الإمكانيات لتحقيق إنجازات في مختلف المسابقات.

وأكد على الدور الفعّال للاتحاد في تقديم أنشطة متنوعة في المجالات العلمية والرياضية والثقافية، باعتباره مصنعًا لإعداد جيل من القيادات الشابة داخل الجامعة.

وشهدت الاحتفالية تنصيب رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بكليات الجامعة، وتنصيب أمين وأمين مساعد اللجان العليا، وكذلك تنصيب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل كلية.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تمت تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات.