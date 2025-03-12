شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصل الحرارة لـ 40 درجة على القاهرة؟.. هيئة الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة فى ظل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تحذيرات من وصول درجات الحرارة لارتفاعات غير مسبوقة .

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه خلال هذه الفترة نشهد ارتفاعات تدريجية فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية أعلى من المعدلات الطبيعية .

وتابع : ذلك نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية محملة برياح جنوبية شرقية تتحول على جمهورية مصر العربية إلى شمالية شرقية ، مرتفعة فى درجة حرارتها .

ولفت إلى أن الكتل الهوائية مرت بمناطق صحراوية إلى أن تصل إلى جمهورية مصر العربية مما يرفع درجة حرارتها بشكل كبير ، لافتا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تتجاوز ال 30 درجة ، ومحافظات الجنوب تتراوح فيها درجات الحرارة بين 34 و 35 درجة .

وأشار إلى وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكون الشبورة المائية ولكن لن تكون بالكثافة الكبيرة .

وأكد أن الحديث عن وصول درجات الحرارة على القاهرة ل 40 درجة أمر مبالغ فيه للغاية وغير صحيح ، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل .

ويشهد اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 11 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.