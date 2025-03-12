شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة ، والدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس ، و شيرويت ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس، و ندا عادل سكرتير تان بالخارجية ، وهبة مصطفى نائبة رئيس بعثة مصر بالأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، تدور حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30"CSW69" ،و تعقد خلال شهر مارس الجارى.