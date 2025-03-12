شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التعليم بالجيزة: استعدادات مبكرة لامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

حرص سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على الاستعداد المبكر لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى لتحقيق أعلى معايير الجودة بالامتحانات والتى تنطلق نهاية مايو المقبل حسب المواعيد التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد سعيد عطية وكيل الوزارة على أنه فى إطار التصدى لمحاولات الغش وتحقيق العدالة تم التوجيه بتطبيق الإجراءات التالية فى الامتحانات:

- وضع بار كود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

- تظريف كل ورقة في كيس مُعتم مغلق ولا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين.

- توقيع الملاحظين على محضر فتح مظروف الأسئلة الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- حظر دخول التليفون المحمول بلجان السير حيث يتم التنبيه على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب وعدم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، قبل موعد بدء الامتحان بخمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها ويكون احتياطيًا ذلك اليوم.

- يتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية واستكمال الأعداد من المرحلة الابتدائية فى أعمال الملاحظة بالامتحانات.