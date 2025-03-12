شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان الظهر الأربعاء 12 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 12 مارس 2025 10:42 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" موعد أذان الظهر، اليوم الأربعاء 12-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم ال 12 من أيام رمضان .
موعد أذان الظهر فى محافظات مصر:
- موعد أذان الظهر بالقاهرة 12:05 م
- موعد أذان الظهر بالإسكندرية 12:10 م
- موعد أذان الظهر بطنطا 12:06 م
- موعد أذان الظهر بالمنصورة 12:05 م
- موعد أذان الظهر بالزقازيق 12:04 م
-
- موعد أذان الظهر بسوهاج 12:03 م
- موعد أذان الظهر ببنى سويف 12:06 م
- موعد أذان الظهر بالمنيا 12:07 م
- موعد أذان الظهر بقنا 12:00 م
- موعد أذان الظهر بأسوان 11:59 م
- موعد أذان الظهر بمطروح 12:28 م
- موعد أذان الظهر بالغردقة 11:55 م
- موعد أذان الظهر بالإسماعيلية 12:01 م
- موعد أذان الظهر بدمياط 12:03 م
- موعد أذان الظهر بشرم الشيخ 11:53 م
- موعد أذان الظهر بالفيوم 12:07 م
- موعد أذان الظهر بكفر الشيخ 12:04 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز