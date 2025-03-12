شكرا لقرائتكم خبر عن "باب 13".. مشروع تخرج لطلاب إعلام الشروق لمحاربة الخرافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد الدولي العالي للإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان حملة اجتماعية توعوية ضمن مشروع التخرج تستهدف الكشف عن الخرافات والمفاهيم المضللة التي يمكن أن تؤثر على قراراتنا الحياتية بشكل سلبي، سواء على المستوى النفسي، أو الاجتماعي أو الصحي، وذلك بهدف تنوير المجتمع المصري ومساعدته على التخلص من قيود الخرافات، يأتي ذلك في إطار مشروع التخرج.

وقال الطلاب ، "ما وراء المألوف" كما يعبر شعار الحملة عن رسالتها في البحث عن الحقيقة المخفية خلف الخرافات والمعتقدات الشعبية، ويشير إلى الرغبة في تجاوز ما هو شائع ومألوف لفهم أعمق للحقائق وكشف الأسرار التي جعلت هذه الخرافات جزءًا من ثقافتنا.

وتهدف الحملة إلى محاربة الخرافات والحد من انتشارها والتوعية بتأثيرها السلبي على اتخاذ القرارات وتكوين الرأي، وتعزيز التفكير النقدي وتشجيع الأفراد على التحليل المنطقي للمعلومات قبل تصديقها، والتوعية حول تأثير الخرافات على الصحة النفسية بالسلب، وتأتى الحملة تحت رعاية رسمية من وزارة الشباب والرياضة.

كما تتواجد الحملة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور المصري بهدف التوعية للقضاء على الخرافات وتعريف المجتمع الفرق بين الحقيقة والخرافة.

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة سهير صالح عميدة المعهد، الدكتورة إلهام يونس وكيلة المعهد وتحت إشراف عام الدكتورة رشا حجازي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، واشراف الدكتورة هناء عكاشة المشرف الأكاديمي،وائل طاهر الخبير العملي، روان علاء المعيده بالقسم.