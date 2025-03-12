شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 6:13.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان 2025 هذا العام 29 يوما ، واخر أيامه 29 مارس 2025 ، وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا الأحد 30 مارس 2025 ، وصلاته فى القاهرة 6:13.



وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :

القاهرة 6:13

الجيزة 6:12

الإسكندرية 6:16

بورسعيد 6:07

السويس 6:07

العريش 6:01

الطور 6:03

سانت كاترين 6:01

طابا 5:57

شرم الشيخ 6:00

دمنهور 6:14

طنطا 6:12

المنصورة 6:11

الزقازيق 6:10

بنها 6:12

شبين الكوم 6:06

كفر الشيخ 6:13

الفيوم 6:14

بنى سويف 6:13

المنيا 6:14

أسيوط 6:13

سوهاج 6:11

قنا 6:07

أسوان 6:07

أبو سمبل 6:13

مرسى مطروح 6:27

الغردقة 6:03

الخارجة 6:17

الإسماعيلية 6:07

دمياط 6:09

السلوم 6:35

نويبع 5:59

حلايب 5:53

شلاتين 5:57

و يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيتالقاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).



