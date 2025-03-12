شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 6:13.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 12 مارس 2025 11:59 ص
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن شهر رمضان 2025 هذا العام 29 يوما ، واخر أيامه 29 مارس 2025 ، وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا الأحد 30 مارس 2025 ، وصلاته فى القاهرة 6:13.
وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :
القاهرة 6:13
الجيزة 6:12
الإسكندرية 6:16
بورسعيد 6:07
السويس 6:07
العريش 6:01
الطور 6:03
سانت كاترين 6:01
طابا 5:57
شرم الشيخ 6:00
دمنهور 6:14
طنطا 6:12
المنصورة 6:11
الزقازيق 6:10
بنها 6:12
شبين الكوم 6:06
كفر الشيخ 6:13
الفيوم 6:14
بنى سويف 6:13
المنيا 6:14
أسيوط 6:13
سوهاج 6:11
قنا 6:07
أسوان 6:07
أبو سمبل 6:13
مرسى مطروح 6:27
الغردقة 6:03
الخارجة 6:17
الإسماعيلية 6:07
دمياط 6:09
السلوم 6:35
نويبع 5:59
حلايب 5:53
شلاتين 5:57
و يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيتالقاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية).
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.
ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بأندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).
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