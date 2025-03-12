شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يطالبون بمراجعة بنوك أسئلة الثانوية لضمان عدم وجود أخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر على أنه تم رصد العديد من الشكاوى الخاصة بجدول امتحانات الثانوية العامة 2025، أبرزها الشكوي الدائمة لطلاب شعبة علمي رياضة من ضيق زمن الامتحان خاصة مادة الرياضيات، نظرا لدمج فروع الرياضيات في فرعين فقط ، مما يجعل تحديد زمن الامتحان ساعتين فقط غير مناسب لأن الرياضة تحتاج وقت للتفكير والحل خصوصا مع النظام الجديد للاسئلة.

وأضافت الحزاوي، أن طلاب علمي رياضة يطالبون بزيادة زمن امتحان الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما أكدت الحزاوي على أنه تم رصدت شكاوى أخرى من طلاب علمي رياضة الذين يشكون من ضغط جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ويطالبوا بإعادة النظر في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خصوصا مع دمج فروع الرياضيات في النظام الجديد

وأشارت الحزاوي إلى شكوي طلاب الشعبة الأدبية من ضيق وقت المراجعة لمادتي الجغرافيا والتاريخ في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، مؤكدة انهم يطالبوا بإجراء تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بوضع مادة الجغرافيا أو التاريخ مكان مادة الاحصاء التي يوجد قبلها وقت طويل للراجة يصل لأسبوع.

فيما أشاد أولياء الأمور بالحرص على الإعلان المبكر عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكي يستعد الطالب أكاديميا ونفسيا للامتحانات، كما أشاد أولياء الأمور والطلاب ببداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع حتى يتأقلم الطالب على أجواء اللجنة الامتحانية ويتخلص من مشاعر التوتر والقلق ويعتبر تدريب عملي قبل بداية الامتحانات الأساسية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بتجنب تكرار كافة السلبيات التي حدثت في امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة ومعالجتها .

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر يجب قبل إعداد امتحانات الثانوية العامة 2025 مراجعة بنوك الأسئلة وتعديل الأسئلة التي بها أخطاء لضمان عدم وجود أخطاء في صياغة الأسئلة أو وجود أسئلة خاطئة في امتحانات الثانوية العامة 2025 منعا لتضييع وقت ومجهود الطالب

كما ناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر واضعي امتحانات الثانوية العامة 2025 بوزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية و عدم وضع أسئلة تحمل اكثر من إجابة يختلف في إجابتها المعلمين انفسهم وعدم وضع أسئلة تعجيزية

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: يجب على وزارة التربية والتعليم العمل على القضاء علي الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالبحث عن حلول جذرية لهذه الظاهرة المستفحلة التي تقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما شددت على ضرورة الاهتمام بتوفير مراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فهناك بعض اللجان بدون مراوح أو وجود مراوح قديمة ومتهالكة ولا تعمل ، كما أن المقاعد لابد ان تكون مناسبة للطلاب ومريحة

وطالبت داليا الحزاوى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاهتمام بتوفير وسائل حديثة للتفتيش الذاتي للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لان هناك شكاوي من ان التفتيش يتم بأسلوب غير لائق، وتوفير تدريب للطلاب على نظام البابل شيت المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بحيث يكون الطالب لديه معرفة بالتعليمات الخاصة بتسجيل بياناته ، وطريقة التظليل في البابل شيت بشكل صحيح وطريقة تعديل الإجابة، وتوفير خط ساخن أثناء امتحانات الثانوية العامة 2025 يعمل طوال اليوم لاستقبال شكاوي أولياء الأمور والابلاغ عن صفحات الغش حتي يتم غلقها.