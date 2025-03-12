شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدرى القرود بالكونغو.. والوضع لا يزال مقلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية التقرير رقم 48 لتفشي مرض جدرى القرود في العديد من البلدان، والذي يقدم تفاصيل عن أحدث الاتجاهات الوبائية، بما في ذلك تحديث عن الوضع الوبائي العالمي لجدرى القرود، وذلك اعتبارا من 31 يناير 2025، والوضع الوبائي لجدرى القرود في أفريقيا، مع البيانات حتى 2 مارس 2025 وتحديثات الاستجابة التشغيلية والتحديثات بشأن حالات الفيروس المستوردة حتى 28 فبراير 2025.

وقالت، إنه في أعقاب انعقاد لجنة الطوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005) في 25 فبراير 2025، قرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بجدرى القرود mpox لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي.

وأصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مجموعة منقحة من التوصيات المؤقتة في هذا الشأن.

تم تحديث التقييم السريع للمخاطر الصحية العامة الشاملة التي يشكلها جدرى القرود mpox في 24 فبراير 2025، وتم تقييم المخاطر الصحية العامة الشاملة التي يشكلها جدرى القرود mpox على أنها معتدلة على المستوى العالمي.

يستمر تفشي مرض جدري القرود الناجم عن فيروس جدري القرود من النوع Ib (MPXV) في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي شرق وجنوب أفريقيا، مع تحديد حالات جديدة مرتبطة بالسفر في العديد من مناطق منظمة الصحة العالمية.

خلال الأسابيع الـ 6 الماضية، سجلت أوغندا أعلى عدد من الحالات المؤكدة، والتي تشكل أكثر من 40% من إجمالي الحالات المؤكدة المبلغ عنها في القارة خلال هذه الفترة.

لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تعاني من عبء مرتفع من فيروس جدرى القرود مع انتشار السلالتين الفرعيتين من الفيروس من النوع الأول. وتُبلغ العديد من المقاطعات عن ثبات أعداد الحالات أسبوعيًا، ولا يزال الوضع في البلاد مقلقًا، حيث تشهد العديد من المناطق انتقالًا مستمرًا للعدوى. ويُشكل العنف في الجزء الشرقي من البلاد تحديات أمام الاستجابة لفيروس جدرى القرود.

تم اكتشاف Clade Ib MPXV في مقاطعة لومامي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأول مرة في فبراير 2025، مما رفع عدد المقاطعات في البلاد التي أبلغت عن انتشار هذا الفيروس إلى 10 مقاطعات.

يشير التسلسل الجينومي إلى استمرار وجود سلالة محددة من فيروس جدرى القرود من النوع Ia MPXV منذ يوليو 2024 في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى انتقال مستمر للعدوى من إنسان لآخر.

لا يوجد حاليًا أي دليل على أن سلالة فيروس جدرى القرود من النوع Ia MPXV في كينشاسا أكثر قابلية للانتقال أو أشد وطأة من سلالات فيروس جدرى القرود الأخرى من النوع Ia أو Ib MPXV.

تم اكتشاف حالات جديدة مرتبطة بالسفر من جدرى القرود mpox بسبب المجموعة Ib MPXV في البلدان التي اكتشفت في السابق حالات مرتبطة بالسفر، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت جنوب أفريقيا عن أول مجموعة من حالات الإصابة بمرض جدرى القرود mpox بسبب سلالة Ib MPXV.