شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة 2025.. تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع وذلك حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 والذى تم اعتماده وإعلانه أمس الثلاثاء، حيث يبدأ الطلاب ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية بعد خروجها من مجموع الثانوية العامة هذا العام.

وأكد أولياء الأمور وطلبة الصف الثالث الثانوي العام على أن بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالمواد غير المضافة للمجموع سوف يزيل الرهبة والتوتر والقلق لدى الطلاب بالإضافة إلى أن الطالب يتعرف فى أول يوم بالامتحانات على مقر لجنته الامتحانية ومن ثم يكون لدى البعض تخوف وقلق واى تأخر فى الوصول إلى لجنة الامتحان قد يؤثر على تركيزه لو كانت المادة التي يؤديها أساسية ومضافة للمجموع ومن ثم فإن بدء الامتحان بالمواد غير المضافة مهم فى بدء الاختبارات دون قلق أو توتر، كما تمنح الطالب فرصة فى مراجعة مادة اللغة العربية كأول مادة تضاف للمجموع يؤديها الطلاب بعد انتهاء امتحانات المواد خارج المجموع.

فيما أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن وضع للمواد غير المضافة للمجموع فى مقدمة جدول امتحانات الثانوية العامة مهم حيث تتعرف الوزارة على اى مشكلات أو خلل داخل اللجان الامتحانية، مشددة على أن أهمية المواد الدراسية سواء مضافة أو غير مضافة للمجموع فى الحفاظ على هيبة الامتحانات مهم ولكن لو حدث اى غش فى المواد غير المضافة للمجموع لن يؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب كونها مواد نجاح ورسوب فقط وليست مواد أساسية، قائلة: تعمل الوزارة خلال تلك الفترة على وضع ضوابط مهمة للتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى.

و يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

ويبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والاحصاء و يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية و يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية و يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل و يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.



